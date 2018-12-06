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У Филарета проведут 13 декабря Архиерейский собор для принятия решений накануне Объединительного собора

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У Филарета проведут 13 декабря Архиерейский собор для принятия решений накануне Объединительного собора

Украинская православная церковь Киевского патриархата соберется на Архиерейский собор 13 декабря для принятия решений относительно Объединительного собора, запланированного на 15 декабря.

«Принимая во внимание благословение Его Святейшества Варфоломея, ... для принятия надлежащих решений о созыве и проведении 15 декабря 2018 года Чрезвычайного Объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе украинского епископата, который в апреле 2018 года обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ, руководствуясь Уставом об управлении УПЦ Киевского патриархата (...) - созвать 13 декабря 2018 года в Киеве Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата», — говорится в журнале заседания Священного синода УПЦ-КП, состоявшегося в четверг.

Синод также постановил поручить главе УПЦ-КП патриарху Филарету и уполномоченным постоянным членам Священного синода УПЦ Киевского патриархата во взаимодействии с представителями Вселенского патриархата, УАПЦ, вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине, а также с представителями Украинского государства продолжить подготовку Чрезвычайного Объединительного собора 15 декабря.

«При подготовке регламента Собора должно быть учтено, что это Архиерейский собор единой поместной автокефальной Украинской православной церкви, поэтому право голоса должны иметь только украинские иерархи — члены Собора. Присутствие духовенства, монашества и мирян возможна только без решающего голоса. Участие делегатов от духовенства, монашества и мирян с правом решающего голоса предусматривает проведение Поместного собора, представительство на котором возможно лишь на основе равенства и пропорциональности (в зависимости от количества приходов), что усложняет процедуру созыва Собора, особенно в определенный срок», — указано в журнале заседания.

Президиум Объединительного собора должен включать представителей УПЦ-КП, УАПЦ и иерархов от Московского патриархата в Украине, в частности — патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета как предстоятеля УПЦ-КП, подчеркнули на заседании Священного синода.

В журнале объясняется, что выдвижение кандидатур на предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ должно происходить по процедуре, которая будет утверждена Собором и будет предусматривать, что каждый кандидат должен во время выдвижения получить открытую поддержку определенного процедурой количества членов Собора. Один член Собора может выразить поддержку только одному кандидату. Количество кандидатур определится по итогам процедуры выдвижения.

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Итоги совместной подготовительной работы к Объединительному собору должны быть представлены на рассмотрение Архиерейского собора УПЦ-КП 13 декабря, про этим итогам будут приняты решения.

УПЦ КП, Томос
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