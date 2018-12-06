На Уолл-стрит женщинам начали отказывать в работе из-за страха перед #MeToo

Мужчины, которые работают на Уолл-стрит рассказали изданию Bloomberg на условиях анонимности, что больше не хотят нанимать в свои компании женщин. Причина не в сексизме, утверждают они, а в страхе быть обвиненным в харассменте.
Журналисты назвали это «эффектом Пенса» в честь вице-президента США Майка Пенса. Несколько лет назад он заявил, что избегает ужинов с женщинами один на один, чтобы его не смогли обвинить в домогательствах. Наедине он остается только со своей женой.
Более 30 менеджеров среднего звена с Уолл-стрит заявили, что следуют примеру Пенса: не ужинают с женщинами-коллегами наедине (особенно если ей меньше 35 лет), общаются только при широко открытых дверях, а также стараются не брать на работу новых сотрудниц.
Юрист из компании «FordHarrison» Стивен Цвейг утверждает, что такое поведение — не выход. «Они обезопасят себя от жалоб на сексуальные домогательства, но при этом спровоцируют жалобы на дискриминацию», — рассуждает Цвейг.
Эксперты опасаются, что и без того небольшое число женщин на ведущих должностях на Уолл-стрит может уменьшиться. «Привести следующее поколение просто некому, — говорит руководитель „LaSalle Securities“ Лиза Кауфман. — Для продвижения в карьере требуется, чтобы кто-то на верхних ступенях знал, насколько хорошо вы работаете, и предлагал вам новые возможности. Такие отношения вряд ли установятся, если начальник не готов проводить время один на один со своим подчиненным».
#MeToo — общественное движение, возникшее после скандалов вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Несколько десятков актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Многие выкладывали свои истории под хештегом #MeToo.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016