На Уолл-стрит женщинам начали отказывать в работе из-за страха перед #MeToo

Мужчины, которые работают на Уолл-стрит рассказали изданию Bloomberg на условиях анонимности, что больше не хотят нанимать в свои компании женщин. Причина не в сексизме, утверждают они, а в страхе быть обвиненным в харассменте.

Журналисты назвали это «эффектом Пенса» в честь вице-президента США Майка Пенса. Несколько лет назад он заявил, что избегает ужинов с женщинами один на один, чтобы его не смогли обвинить в домогательствах. Наедине он остается только со своей женой.

Более 30 менеджеров среднего звена с Уолл-стрит заявили, что следуют примеру Пенса: не ужинают с женщинами-коллегами наедине (особенно если ей меньше 35 лет), общаются только при широко открытых дверях, а также стараются не брать на работу новых сотрудниц.

Юрист из компании «FordHarrison» Стивен Цвейг утверждает, что такое поведение — не выход. «Они обезопасят себя от жалоб на сексуальные домогательства, но при этом спровоцируют жалобы на дискриминацию», — рассуждает Цвейг.

Эксперты опасаются, что и без того небольшое число женщин на ведущих должностях на Уолл-стрит может уменьшиться. «Привести следующее поколение просто некому, — говорит руководитель „LaSalle Securities“ Лиза Кауфман. — Для продвижения в карьере требуется, чтобы кто-то на верхних ступенях знал, насколько хорошо вы работаете, и предлагал вам новые возможности. Такие отношения вряд ли установятся, если начальник не готов проводить время один на один со своим подчиненным».

#MeToo — общественное движение, возникшее после скандалов вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Несколько десятков актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Многие выкладывали свои истории под хештегом #MeToo.