Украина не будет отказываться от права свободного прохода через Керченский пролив, - Полторак

Украина намерена и в дальнейшем использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей, сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Степана Полторака.
«Это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права, — подчеркнул Полторак.
Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что второй проход, во время которого украинские корабли были атакованы российскими, а моряки захвачены в плен, ничем не отличался по организации и подготовке от первого, который прошел успешно в сентябре текущего года.
«Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах есть дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить нашу группировку в Азовском море, потому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями», — подчеркнул Полторак.
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