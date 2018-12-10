В Британии определили место замка легендарного короля Артура

Британский профессор и эксперт в области литературы о короле Артуре Питер Филд заявил, что легендарный Камелот располагался на месте римского поселение Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает Science Alert.
По мнению Филда, местоположение поселения давало важное стратегическое преимущество в VI веке для защиты страны от захватчиков — оно расположено в самом центре острова, что дает возможность быстро направлять войска в любой регион. Гипотезу ученого подтверждает и лингвистическая схожесть названий римского поселения и легендарного замка, где заседали рыцари круглого стола.
Руины средневекового замка, который мог принадлежать королю Артуру, обнаружили в графстве Корнуолл на юго-западе Англии, пишет газета The Independent.
При этом издание отмечает, что гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке. Более того, несмотря на длительное изучение этого вопроса, историки до сих пор спорят, существовал ли король Артур на самом деле, или же он был выдуманным литературным героем.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016