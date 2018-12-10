Минкульт по просьбе СБУ внес в черный список «комиссара Каттани»

Министерство культуры на основании обращения Службы безопасности дополнило перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, фамилией итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо. Как свидетельствует предписание на сайте Минкульта список расширен 10 декабря.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Плачидо, который стал известен в середине 80-х после роли комиссара Каттани в сериале «Спрут», якобы выражал поддержку политике российского президента Владимира Путина.