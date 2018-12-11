Государство заплатит Насирову 183 тысячи «за вынужденный прогул»

Суд приказал выплатить восстановленному в должности главы Государственной фискальной службы Роману Насиров компенсацию в 184 тысяч гривен. Такое решение огласил во вторник Окружной админсуд Киева.
«Взыскать с Государственной фискальной службы Украины в пользу Насирова сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки», — говорится в постановлении.
Из этой суммы Насирову должны немедленно выплатить зарплату за месяц — 18 334 гривен. Кроме того, в пользу восстановленного чиновника должны немедленно взыскать сумму судебного сбора — 804 гривны 80 копеек за счет бюджетных ассигнований Кабинета министров Украины.
Ранее 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Правительство планирует обжаловать это решение.
Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Сейчас досудебное следствие уже завершено. Прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.
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