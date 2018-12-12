«Укрпочта» повысит зарплаты и не будет закрывать отделения

ПАО «Укрпочта» продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года, сообщил в комментарии «Интерфакс-Украина» гендиректор Игорь Смелянский.

Он также отметил, что в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн грн в первом квартале 2019 года, «Укрпочта» сохранит существующую сеть отделений.

«При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений «Укрпочты», — подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.