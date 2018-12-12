Спикер УПЦ КП рассказал, какие вопросы планируют решить на Объединительном соборе

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря, будут решать три вопроса. Об этом в интервью ВВС заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря).
«С технической стороны мы должны принять три решения — единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня», — сказал Евстратий.
При этом он добавил, что 15 декабря состоится первый собор единой церкви, но не последний.
«Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, — и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения — это самый лучший способ похоронить объединительный процесс», — заявил архиепископ.
Как пример он привел вопрос календаря.
«Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем», — рассказал Евстратий.
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