Кабмин помогает Коломойскому сохранить полный контроль над «Укрнафтой», - СМИ

Глава правления ПАО «Укрнафта» Марк Роллинс больше двух месяцев не может получить от Кабмина одобрения на начало процесса передачи части активов компании в состав нового ООО. Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении ЭП.
Из них следует, что Роллинс еще 10 октября обратился в Кабмин за подтверждением отсутствия необходимости согласования правительством передачи активов в создающееся ООО.
Планировалось, что впоследствии в это ООО ПАО «Укрнафта» передаст газодобывающие активы. После это «Укрнафта» планировала продать свою долю в этой компании «Нафтогазу».
Таким образом, должно было произойти разделение «Укрнафты» на газовый и нефтяной бизнес, автономными владельцами которого должны были стать соответственно «Нафтогаз» и структуры Игоря Коломойского.
Но запустить этот процесс невозможно из-за его блокирования Кабмином, который до сих пор не предоставил своего ответа на обращение Роллинса.
Повторно Роллинс обратился к правительству с соответствующим ходатайством 22 ноября.
Процесс разделения активов «Укрнафты» был запущен «Нафтгазом» из-за невозможности реализовать свои акционерные права на этом предприятии — в настоящее время оперативный контроль над ПАО «Укрнафта» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского.
Блокирование процесса разделения «Укрнафты» фактически сохраняет эту компанию под единоличным контролем Коломойского.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016