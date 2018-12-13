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Кабмин помогает Коломойскому сохранить полный контроль над «Укрнафтой», - СМИ

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Кабмин помогает Коломойскому сохранить полный контроль над «Укрнафтой», - СМИ

Глава правления ПАО «Укрнафта» Марк Роллинс больше двух месяцев не может получить от Кабмина одобрения на начало процесса передачи части активов компании в состав нового ООО. Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении ЭП.

Из них следует, что Роллинс еще 10 октября обратился в Кабмин за подтверждением отсутствия необходимости согласования правительством передачи активов в создающееся ООО.

Планировалось, что впоследствии в это ООО ПАО «Укрнафта» передаст газодобывающие активы. После это «Укрнафта» планировала продать свою долю в этой компании «Нафтогазу».

Таким образом, должно было произойти разделение «Укрнафты» на газовый и нефтяной бизнес, автономными владельцами которого должны были стать соответственно «Нафтогаз» и структуры Игоря Коломойского.

Но запустить этот процесс невозможно из-за его блокирования Кабмином, который до сих пор не предоставил своего ответа на обращение Роллинса.

Повторно Роллинс обратился к правительству с соответствующим ходатайством 22 ноября.

Процесс разделения активов «Укрнафты» был запущен «Нафтгазом» из-за невозможности реализовать свои акционерные права на этом предприятии — в настоящее время оперативный контроль над ПАО «Укрнафта» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского.

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Блокирование процесса разделения «Укрнафты» фактически сохраняет эту компанию под единоличным контролем Коломойского.

Укрнафта, Игорь Коломойский
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