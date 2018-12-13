Трамп в этом году не пригласит на Новый год журналистов

Президент США Дональд Трамп отменил ежегодный новогодний вечер для журналистов в Белом доме. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

По его данным, такое решение Трамп принял на фоне напряженных отношений с основными информационными агентствами и другими американскими СМИ. В ежегодном ужине, который проводится уже несколько десятилетий подряд, традиционно принимают участие не только журналисты, освещающие работу Белого дома, также на него приезжают руководители СМИ из Нью-Йорка.

Отмечается, что в 2017 году Трамп со своей супругой Меланьей посещали данное мероприятие, однако их появление было кратким, они не участвовали в церемонии фотографирования.

Официальных заявлений от Белого дома по поводу отмены вечера пока не последовало.

Напмоним, 8 ноября корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста был временно лишен пропуска в Белый дом из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции. CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне к Трампу и ряду представителей его администрации, требуя вернуть Акосте пропуск, и выиграла процесс.