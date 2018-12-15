Из Киева начал летать прямой рейс в столицу Иордании

В пятницу, 14 декабря, в аэропорту «Киев» приземлился самолет Boeing 737-300 иорданской авиакомпании Jordan Aviation. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Киев».
Рейс Амман-Киев-Амман будет выполняться один раз в неделю, по пятницам: Амман — Киев — 09.00 — 12.30, Киев — Амман — 13.30 — 17.00. Время в полете — 3 часа 30 мин.
«Для украинцев при покупке пакетного тура (авиаперелет, проживание, трансфер, страховка) — виза оформляется в аэропорту бесплатно, если самостоятельно покупать авиабилеты — стоимость визы в аэропорту 60 долларов», — сообщает пресс-служба.
«Туристов, прилетающих из Украины самолетом авиакомпании Jordan Aviation, в аэропорту Аммана встречает представитель авиакомпании и помогает пройти визовые формальности», — говорится в сообщении.
Ранее планировалось, что Jordan Aviation начнет выполнять рейсы из Аммана в Киев в апреле текущего года.
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