Митрополит Епифаний провел первое богослужение в Киеве

В Михайловском златоверхом соборе Киева прошла первая литургия Предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины. Об этом сообщает Укринформ.

В Михайловском соборе собралось около 200 человек. Обстановка спокойная.

Напомним, что в субботу, 15 декабря, в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор Поместной украинской православной церкви. На нем духовенство избрало главу автокефальной православной церкви в Украине, который получит Томос. Им стал митрополит Епифаний.