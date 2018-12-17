Hyundai презентовала технологию доступа к автомобилю по отпечатку пальца

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor начал промышленное использование технологии доступа к машине по отпечатку пальца. Как сообщается в распространенном в понедельник в Сеуле пресс-релизе, теперь водители прикосновением к сенсору смогут без ключа открывать и запирать двери, а также запускать двигатель.
Если у одного транспортного средства несколько водителей, система запоминает установленные каждым из них настройки зеркал, положение сидения и руля, а также других параметров и каждый раз индивидуально настраивает их при идентификации.
Впервые система доступа по отпечатку пальца применена в обновленной версии автомобиля Santa Fe, представленной в Китае.
Технологии считывания отпечатков пальцев существуют уже давно, однако в автомобилях их использование откладывалось из-за ряда нерешенных проблем безопасности и надежности сенсоров. Теперь Hyundai Motor заявляет, что ей удалось решить эти проблемы.
По словам разработчиков, вероятность ошибки системы идентификации — один к 50 тыс.
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