«Мисс Вселенная – 2018» стала представительница Филиппин

Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул «Мисс Вселенная» на 67-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в бангкокском выставочном центре Impact Arena. Такое решение вынесло в понедельник жюри состязания.
Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на «Мисс Вселенная — 2017» в США.
Сначала жюри огласило всех претенденток на корону, затем выбрало 20 наиболее отличившихся и в итоге определило тройку лучших, среди которых оказались представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.
Во время мероприятия публике также были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований. Последний состоял из показов купальников и вечерних нарядов. По итогу каждой из девушек был задан финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.
Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Он проводится с 1952 года.
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