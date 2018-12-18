Украина будет праздновать день рождения Филарета на государственном уровне

Верховная Рада Украины на заседании 18 декабря приняла за основу и в целом проект постановления № 9234 «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году».

«Празднование на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, которая способствует консолидации общества», — сказано в пояснительной записке к документу.

В приложении к документу указан перечень из 135 памятных дат.

В частности, в 2019 году среди известных событий будут отмечаться 100 лет со дня провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, 1000 лет с начала правления князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, 200 лет со дня премьеры пьесы Ивана Котляревского «Наталка Полтавка».

Также в Украине будут отмечать 80 лет со дня провозглашения независимости Карпатской Украины и 90 лет со дня первого Конгресса националистов, на котором была создана Организация украинских националистов.

В 2019 году отметят пять лет со дня освобождения Мариуполя, Славянска, Краматорска, Авдеевки, Марьинки и других населенных пунктов на Донбассе.

Будет отмечаться 130-летие со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, 380-летие со дня рождения гетмана Ивана Мазепы, 140 лет со дня рождения председателя директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

Кроме того, Украина отметит 90-летие «почетного патриарха» Православной церкви Украины Филарета. «Особую дату» украинский народ должен отпраздновать 23 января.