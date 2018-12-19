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МВФ одобрил новую программу помощи Украине

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МВФ одобрил новую программу помощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Об этом сообщается на странице в Facebook президента Петра Порошенко.

«Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов, что произойдет уже в ближайшее время», — заявил президент.

Как уточнили в Министерстве финансов, первый транш должен поступить в Украину до 25 декабря.

«Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума», — заявили в Минфине.

Как говорится в официальном заявлении на сайте МВФ, программа будет сосредоточена на 4 приоритетах:

  • продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;
  • снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;
  • усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;
  • продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

«Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы были частично восстановлены, и уверенность возросла», — заявил первый заместитель директора и и.о. председателя Фонда Дэвид Липтон.

По его словам, новое соглашение stand-by «обеспечит опору для экономической политики украинской власти в течение следующего года, сохраняя последние тенденции экономического роста и способствуя еще более устойчивому росту».

«Вместе с поддержкой Всемирного банка и ЕС, это соглашение поможет Украине покрыть ее финансовые потребности», — подчеркнул он.

В то же время Липтон отметил, что имплементация программы «является предметом значительных рисков — как внутренних, так и внешних».

«Украинская власть сделала важные шаги для смягчения этих рисков, в том числе путем утверждения надежного бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление и принятия законодательства по совершенствованию управления в государственных банках. Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в контексте сложных вызовов», — добавил он.

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Отмечается, что принятая программа МВФ стала десятой для Украины. Выделенные средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов НБУ.

МВФ
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