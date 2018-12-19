Рада вернула частным пенсионным фондам статус неприбыльных организаций

Негосударственные пенсионный фонды (НПФ) с 1 января 2019 года вновь получат статус неприбыльных организаций, соответствующая норма содержится в принятых Верховной Радой в бюджетном пакете и официально опубликованных на днях правках в Налоговый кодекс и другие законы (№ 2628-VIII).

«Наконец-то Рада приняла необходимо решение, которым вернула НПФ статус неприбыльных организаций и исправила коллизию в законодательстве, создававшую риски их функционирования», — прокомментировал это решение агентству «Интерфакс-Украина» глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

Он пояснил, что, несмотря на то, что НПФ осуществляют свою деятельность на основании закона «О негосударственном пенсионном обеспечении», который предусматривает их функционирование исключительно в форме неприбыльных обществ, налоговые органы отказывали НПФ во внесении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, ссылаясь на несоответствие уставов фондов требованиям Налогового кодекса.

По словам эксперта, многочисленные обращения в Минфин, разъяснения регулятора — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и бизнес-омбудсмена об отсутствии разногласий между требованиями Налогового кодекса и профильного закона, не решили проблему.

Овчаренко отметил, что представители Минфина и налогового комитета Верховной Рады подошли с пониманием к сложившейся ситуации и подготовили соответствующие изменения в Налоговый кодекс, однако больше года депутаты тянули с принятием необходимого решения, касающегося почти 1 млн человек-участников НПФ.

Ранее народный депутат Павел Ризаненко отмечал, что принятый закон наряду с вопросом неприбыльности также решил другой потенциально проблемный вопрос для НПФ. По его словам, сделано исключение для пенсионных фондов из числа неприбыльных организаций, на которые распространяется ограничение по отнесению на расходы их контрагентами затрат на покупку активов у неприбыльных организаций за минусом 30%.

«Эта норма могла поставить НПФ в неконкурентное положение по сравнению с другими участниками рынка при осуществлении продажи их активов», — пояснил Ризаненко.