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Демократы США заявили, что Трамп дал Сирию Путину

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Демократы США заявили, что Трамп дал Сирию Путину

Решение администрации США начать вывод воинского контингента из Сирии представляет собой рождественский подарок президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказала в четверг на пресс-конференции лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Я согласна с ним, с Путиным. Только посмотрите на его комментарий по поводу действий, которые предпринимает президент США по отношению к Сирии, — сказала она. — Это безответственное решение по отношению к нашим союзникам в борьбе против терроризма, это решение опасно, и это решение, которое является рождественским подарком Владимиру Путину — предоставляет ему свободу действий в Сирии».

Ранее в четверг Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что считает правильным решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, однако обратил внимание на то, что российская сторона пока не видит признаков вывода из этой арабской страны американских войск.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой «Исламское государство» в Сирии одержана, и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.

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Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох не только союзников США, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов американского Конгресса. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против этого шага администрации.

Сирия, политика Трампа, Нэнси Пелоси
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Четверг, 20 декабря 2018
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