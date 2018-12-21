Россия планирует к 2036 году довести сбор зерновых до 150 миллионов тонн

России по силам добиться увеличения урожаев зерна и выйти на сбор зерновых культур в 150 миллионов тонн к 2036 году, заявил в интервью РИА Новости глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
«У нас сейчас ведется работа над стратегией зернового развития. Она уже согласована с экспертным сообществом, с нашими партнерами в других министерствах и ведомствах и в скором времени поступит на рассмотрение в правительство. Там четко будут прописаны те направления, по которым мы будем работать для увеличения урожайности», — рассказал Патрушев.
«Мы будем вводить в сельхозоборот новые земли, это позволит — я с уверенностью об этом говорю — обеспечить урожай в 150 миллионов тонн к 2036 году», — добавил министр.
Отметим, что в конце ноября Минэкономразвития РФ представило прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года. В частности, министерство ожидает, что в 2030 году валовой сбор зерна составит 138 миллионов тонн, а экспорт — порядка 50,5 миллиона тонн. Урожай зерна в 2036 году может увеличиться до 150 миллионов тонн, а экспорт составит порядка 56 миллионов тонн.
В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2018 году составил 112,8 миллиона тонн в чистом весе.
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