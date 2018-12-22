В Днепропетровской области местного депутата ограбили и убили в собственном доме

В Днепропетровской области неизвестные напали и ограбили дом депутата местного райсовета, мужчина скончался от полученного ножевого ранения.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, во время нападения злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи.
«Происшествие случилось вечером 21 декабря в одном из частных домов одного из сел Криничанского района. Группа неизвестных в балаклавах проникла в частное домовладение. Нападавшие связали хозяина дома 1960 р., его жену и дочь. Под угрозой ножа и предмета, похожего на пистолет, злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи», — сообщили в полиции.
В ходе вымогательства один из нападавших нанес владельцу дома ножевое ранение, от полученной травмы мужчина скончался в больнице.
По факту начаты уголовные производства по ч.2 п.6 ст.115 и ч.4 ст.187 УК Украины.
Как сообщает Укринформ, инцидент произошел в с.Саксаганское. В полиции области подтвердили, что погибший был депутатом районного совета.
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