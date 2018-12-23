В Украину с начала военного положения не пустили более 1,5 тысячи россиян

Погранслужба за период действия военного положения не впустила в страну более 1,5 тысячи граждан России, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, что Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины были захвачены российскими кораблями. Документ вступил в силу 29 ноября.

«С начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тысячи граждан Российской Федерации. Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем», — приводит слова Слободяна «112 Украина».

Телеканал отмечает, что в основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания во время предыдущих посещений.