В Украину с начала военного положения не пустили более 1,5 тысячи россиян

Погранслужба за период действия военного положения не впустила в страну более 1,5 тысячи граждан России, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
Напомним, что Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины были захвачены российскими кораблями. Документ вступил в силу 29 ноября.
«С начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тысячи граждан Российской Федерации. Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем», — приводит слова Слободяна «112 Украина».
Телеканал отмечает, что в основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания во время предыдущих посещений.
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