В Китае мужчина с ножом хотел угнать автобус: убиты пять человек и более двадцати ранены

На юго-востоке Китая нападавший с ножом в ходе попытки угнать автобус убил 5 человек и ранил еще 21. Об этом сообщает АР со ссылкой на китайскую газету Beijing News.
«Нападавший с ножом, пытавшийся угнать автобус в юго-восточном Китае, убил пять человек и ранил 21», — говорится в сообщении.
Нападение произошло во вторник во второй половине дня в общественном автобусе в Лунянь, прибрежной провинции Фуцзянь, к югу от Шанхая.
Пока нет подробностей об инциденте, личности и мотивах нападавшего.
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