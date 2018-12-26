Между Украиной и Польшей останется единственный пешеходный переход

Польша прекращает эксперимент с пешеходным переходом на границе с Украиной в Угринове, потому что граждане, которые пересекают там границу, начали создавать препятствия для автомобилистов. Об этом сообщил «Укринформу» помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«С 2015 года по инициативе украинской стороны, польская сторона пошла навстречу и в автомобильном пункте пропуска осуществлялся пропуск граждан, которые пересекали границу в пешем порядке», — сказал он.

По словам Слободяна, эксперимент с 2015 года пролонгировался ежегодно, но сейчас польская сторона решила завершить эксперимент ввиду того, что граждане, которые пересекают там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями.

«Это просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля на данном направлении», — добавил Слободян.

Он отметил, что на украинско-польской границе пеших переходов мало, после закрытия в Угринове останется только один в пункте «Шегини».