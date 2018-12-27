Американец первым в мире в одиночку пересек пешком Антарктиду

Американец Колин О’Брэди стал первым человеком, который сумел самостоятельно пересечь пешком Антарктиду, сообщает в четверг агентство Associated Press. По данным агентства, 33-летний житель штата Орегон смог за 54 дня преодолеть 1500 км.
«День 54: финишная линия!», — написал он в Instagram.
После окончания своего путешествия К.О’Брэди позвонил близким людям — матери, супруге и сестре.
О’Брэди во время путешествия публиковал снимки в Instagram для семьи и подписчиков. Свое путешествие он назвал The Impossible One («Невозможное»).
«Оказалось, что невозможное возможно», — написал он после окончания путешествия.
«Последние 32 часа путешествия были одними из самых сложных в моей жизни, но при этом они стали одними из лучших моментов, которые я когда-либо испытывал», — рассказал он.
По словам О’Брэди, в течение 54 дней, которые он провел в Антарктиде, он не раз думал прекратить путешествие и вернуться домой.
«Несколько раз я задумывался о том, чтобы остановиться», — отметил американец.
Другие путешественники ранее уже пересекали Антарктиду, однако они делали это либо в составе группы, либо на средствах передвижения, а не пешком.
В 2016 году попытку пересечь пешком в одиночку Антарктиду предпринял британец Генри Уорсли, однако не смог дойти до цели примерно 50 км, и позднее в больнице умер от истощения.
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