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Антидопинговое агентство США потребовало снова отстранить российских спортсменов от соревнований

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Антидопинговое агентство США потребовало снова отстранить российских спортсменов от соревнований

Американское антидопинговое агентство USADA предложило вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA из-за срыва сроков доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. С соответствующим заявлением, как пишет ESPN, выступил глава USADA Трэвис Тайгарт.

«Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время, и WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», — приводит его слова издание.

Делегация WADA из пяти человек, которую возглавлял независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль, прибыла в Москву 17 декабря. Их задачей было получение данных из Московской антидопинговой лаборатории — это было одно из условий восстановления членства России в организации. Однако 22 декабря стало известно, что они не смогли закончить свою работу, так как используемое ими оборудование для извлечения данных якобы не имело необходимой сертификации в соответствии с российским законодательством.

27 декабря гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину и предупредил его, что страна может оказаться в «спортивной самоизоляции», если эксперты Всемирного допингового агентства (WADA) до 31 декабря не получат доступа к данным. По его словам, российский спорт оказался у края пропасти.

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В ответ в Кремле заявили, что Ганус «не совсем в курсе» рабочего процесса, однако обещали прислушаться к его мнению.

допинг-скандал, WADA
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