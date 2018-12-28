Новая система освещения на ММК им. Ильича экономит 60% электроэнергии

В результате энергоэффективного проекта по модернизации освещения в листопрокатном цехе на ММК им. Ильича удалось достичь экономии 60% электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В компании напомнили, что в листопрокатном цехе на ММК им. Ильича были установлены 2,2 тыс. энергоэффективных LED-светильников.
Такое техническое решение позволит предприятию за год сберечь 7,2 млн кВт?ч на сумму 11,3 млн грн и сократить выбросы в эквиваленте 6440 тонн СО2.
«Главнейшая цель проекта по модернизации освещения достигнута — мы улучшили условия труда для наших металлургов и повысили промышленную безопасность. Уровень освещенности соответствует санитарным требованиям — от 200 до 750 люкс на разных участках производства. Модернизацию системы освещения профинансировала и выполнила „под ключ“ компания ДТЭК ЭСКО», — рассказал генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко.
«Переход на LED-освещение для промышленных предприятий — один из самых простых способов существенно сократить расходы на электроэнергию. Энергосервисная компания (ЭСКО) не только финансирует и выполняет проект „под ключ“, но и гарантирует экономию от 60 до 90% электроэнергии на освещении. Энергосервис позволяет предприятию-заказчику не отвлекать собственные средства и ресурсы на выполнение таких эффективных проектов, а сосредоточиться на развитии основного производства», — добавил директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016