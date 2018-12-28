Новая система освещения на ММК им. Ильича экономит 60% электроэнергии

В результате энергоэффективного проекта по модернизации освещения в листопрокатном цехе на ММК им. Ильича удалось достичь экономии 60% электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В компании напомнили, что в листопрокатном цехе на ММК им. Ильича были установлены 2,2 тыс. энергоэффективных LED-светильников.

Такое техническое решение позволит предприятию за год сберечь 7,2 млн кВт?ч на сумму 11,3 млн грн и сократить выбросы в эквиваленте 6440 тонн СО2.

«Главнейшая цель проекта по модернизации освещения достигнута — мы улучшили условия труда для наших металлургов и повысили промышленную безопасность. Уровень освещенности соответствует санитарным требованиям — от 200 до 750 люкс на разных участках производства. Модернизацию системы освещения профинансировала и выполнила „под ключ“ компания ДТЭК ЭСКО», — рассказал генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко.

«Переход на LED-освещение для промышленных предприятий — один из самых простых способов существенно сократить расходы на электроэнергию. Энергосервисная компания (ЭСКО) не только финансирует и выполняет проект „под ключ“, но и гарантирует экономию от 60 до 90% электроэнергии на освещении. Энергосервис позволяет предприятию-заказчику не отвлекать собственные средства и ресурсы на выполнение таких эффективных проектов, а сосредоточиться на развитии основного производства», — добавил директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.