Запрет на ввоз товаров в Россию коснулся 10% украинского экспорта в РФ

В 2017 году общая стоимость ввезенных из Украины в Россию товаров, импорт которых теперь запрещен постановление правительства, составила $468,9 млн — то есть речь идет о более 9,5% от общего объема украинских поставок в Россию ($4,91 млрд). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
По предварительной оценке ведомства, по итогам 2018 года общая стоимость тех же товаров составит около $510 млн.
Напомним, что в субботу, 29 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением запретил ввоз из Украины десятков видов сельскохозяйственных и промышленных товаров — от пива и вина до тракторов и газовых турбин. Решение об этом Медведев назвал ответом на санкционные ограничения со стороны Украины.
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