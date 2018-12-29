Полторак подписал приказ о повышении с нового года зарплат военным

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому с 1 января 2019 года будет повышено денежное довольствие военнослужащих ВСУ. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны.
«Президент Украины — Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное довольствие военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск», — отметил Полторак во время рабочей поездки в Харьковскую область.
По словам министра, в 2019 году командир бригады, ранее получал 17 −18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. будет получать 19-23 тыс. грн, а денежное довольствие командира роты составит 16 тыс. грн вместо 12 тыс., которые ему начисляются сейчас.
Полторак также привел пример того, как возросло денежное довольствие украинских воинов за последние несколько лет. Если в 2014 году минимальное денежное довольствие солдата-контрактника составляло лишь 600 грн, то в 2018 году эта сумма насчитывала уже более 7 тыс.
«В следующем 2019 году военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше десяти тысяч гривень», — сообщил Полторак, отметив, что минимальное денежное довольствие военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч гривень.
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