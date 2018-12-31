В российском Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы

В российском Магнитогорске, где утром 31 декабря произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого дома, объявлен режим ЧС.

Обрушение подъезда жилого дома №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске Челябинской области произошло около 6:00 по местному времени (3:00 по Киеву). Предварительной версией случившегося МЧС называет взрыв бытового газа.

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Жильцы двух соседних подъездов эвакуированы. По последним данным, в числе погибших трое человек, судьба 79 человек, проживавших в данном подъезде, остается невыясненной.

В Магнитогорск вылетели глава российского МЧС и глава Минздрава.