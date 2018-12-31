На президентских выборах украинцы не смогут проголосовать в России

Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Об этом свидетельствует постановление № 274, обнародованное на сайте ЦИК 31 декабря.

Отмечается, что ЦИК рассмотрел представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе.

Как свидетельствует документ, ЦИК перенес 5 избирательных участков с территории Российской Федерации в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Отметим, что по разным оценкам на территории РФ находятся от миллиона до трех миллионов граждан Украины.

Напомним, что 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента.

31 декабря также подал документы первый кандидат в президенты.