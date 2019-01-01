Число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске увеличилось до восьми

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего при обрушении здания в российском Магнитогорске. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в оперативном штабе.

«Нашли тело восьмого погибшего, но пока не извлекли. Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок», — сообщили спасатели.

Сообщение о восьмом погибшем, найденном под обломками здания, поступило вслед за заявлением МЧС РФ о прекращении работ на месте обрушения в Магнитогорске. Причиной этого является риск разрушения конструкций. Для того, чтобы предотвратить новое обрушение, спасатели и специалисты Минстроя намерены начать разбор верхних этажей строения.

Судьба 36 жильцов дома остается невыясненной.

Взрыв в доме произошел 31 декабря. По информации правоохранителей, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.