Число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске увеличилось до восьми

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего при обрушении здания в российском Магнитогорске. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в оперативном штабе.
«Нашли тело восьмого погибшего, но пока не извлекли. Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок», — сообщили спасатели.
Сообщение о восьмом погибшем, найденном под обломками здания, поступило вслед за заявлением МЧС РФ о прекращении работ на месте обрушения в Магнитогорске. Причиной этого является риск разрушения конструкций. Для того, чтобы предотвратить новое обрушение, спасатели и специалисты Минстроя намерены начать разбор верхних этажей строения.
Судьба 36 жильцов дома остается невыясненной.
Взрыв в доме произошел 31 декабря. По информации правоохранителей, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.
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