Японцы обещают не отселять россиян в случае передачи им части Курил

Возможная передача части Курильских островов Японии должная проходить при полном согласии на это со стороны местных жителей и не подразумевает переселения россиян с этих территорий.

Об этом заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.

По его словам, переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда». «Это (возможная передача островов — Ред.) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности территорий к Японии», — подчеркнул премьер.

Напомним, что из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.