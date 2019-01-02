«Укрньяк» или «дубовик»: украинскому коньяку дадут новое название

В Украине стартовало общественное обсуждение нового названия, которое придет на смену «коньяку Украины». Соответствующее голосование размещено на facebook-странице проекта «Географические указания в Украине», финансируемого Европейским Союзом, передает Европейская правда.
Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 отказаться от использования защищенного географического указания «коньяк» для продукта отечественного производства.
Вместо термина «коньяк Украины» употребляться или термин «бренди», или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию. Ранее в Минагрополитики обещали начать общественное обсуждение нового названия для коньяков.
На голосование вынесено около трех десятков потенциальных названий. Некоторые из них очень похожи на слова «коньяк», например укрньяк, кьянок или каннук. Одновременно предлагаются и оригинальные названия: янтарь, пламя, дубовик, грогон, виналь тому подобное. Среди прочего, предлагается назвать украинский коньяк сонцедаром.
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