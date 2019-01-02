Голландский астронавт случайно позвонил из космоса в службу спасения

Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал о курьезном случае, когда случайно позвонил в американскую службу спасения. Об этом сообщает журнал Newsweek.
По его словам, однажды, когда он пытался связаться с Космическим центром Джонсона в Хьюстоне, из-за невесомости он не смог набрать нужный номер, и вместо 9011, позвонил по номеру 911.
На следующий день он получил электронное письмо, в котором спрашивалось, почему он звонил по номеру службы спасения. Как выяснилось, команда спасателей приехала проверять комнату, где размещено оборудования для связи между Землей и станцией.
«Я был слегка разочарован, что они не поднялись ко мне тогда», — пошутил Кейперс.
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