В АП опровергли информацию о планах запретить УПЦ арендовать лавры

Советник президента Украины Ростислав Павленко назвал бредом информацию СМИ о том, что по поручению главы государства готовятся иски для подачи в суды, целью которых является прекращение аренды общинам Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.
«Заявляю ответственно: это бред», — написал он в четверг в Facebook.
Ранее СМИ сообщили о том, что в АП якобы было дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды касательно прекращения аренды общинами УПЦ. При этом в качестве первоисточника информации назывался анонимный источник в окружении Павленко.
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