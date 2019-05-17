Порошенко уволил директора Нацинститута стратегических исследований Павленко

Президент Украины Петр Порошенко уволил директора Национального института стратегического исследований Ростислава Павленко и освободил его от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

Соответствующие указы подписаны в пятницу и обнародованы на сайте президента.

Напомним, что ранее Порошенко также уволил еще одного своего внештатного советника Сергея Березенко.

Президент временно возложил исполнение обязанностей директора Национального института стратегического исследований на первого замдиректора этого учреждения Василия Яблонского.