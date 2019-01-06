Вселенский патриарх вручил Томос главе Православной церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, которого в конце прошлого года избрали в ходе объединительного собора украинских православных церквей. Трансляцию церемонии вручения ведут основные телеканалы страны.

После утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле Варфоломей передал Епифанию посох и документ о независимости церкви Украины.