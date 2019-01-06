Во Львовском аэропорту самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы

В международном аэропорту «Львов» сегодня самолет авиакомпании Turkish Airlines сообщением «Львов-Стамбул» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет.

Об этом на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Как отмечается, в настоящее время аэропорт «Львов» приостановил прием и вылет самолетов.

«6 января в 10.00 в аэропорту Львова самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, аэропорт сейчас не принимает и не выпускает самолеты. Рейс 0442 сообщением Львов-Стамбул, во время взлета выкатился за взлетную полосу, количество пассажиров - 58 и один ребенок, повреждений в самолете нет, пассажиры эвакуированы. Рейс будет возобновлен», - говорится в заметке.

В пресс-службе аэропорта «Львов» информацию об этом событии пока не комментируют.