Во Львовском аэропорту самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы

В международном аэропорту «Львов» сегодня самолет авиакомпании Turkish Airlines сообщением «Львов-Стамбул» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет.
Об этом на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Как отмечается, в настоящее время аэропорт «Львов» приостановил прием и вылет самолетов.
«6 января в 10.00 в аэропорту Львова самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, аэропорт сейчас не принимает и не выпускает самолеты. Рейс 0442 сообщением Львов-Стамбул, во время взлета выкатился за взлетную полосу, количество пассажиров - 58 и один ребенок, повреждений в самолете нет, пассажиры эвакуированы. Рейс будет возобновлен», - говорится в заметке.
В пресс-службе аэропорта «Львов» информацию об этом событии пока не комментируют.
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