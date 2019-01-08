В общенациональной забастовке в Индии принимают участие около 200 млн человек

Порядка 200 млн человек в Индии принимают участие в общенациональной двухдневной забастовке, которая началась во вторник по призыву ряда общенациональных профсоюзов и левых движений. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лидеров профсоюзов-организаторов акции.
Участники протеста выдвинули лозунги с требованием повышения минимальной оплаты труда и пенсии в различных отраслях промышленности, улучшения социальных условий, рабочих мест для безработной молодежи и ряд других.
Забастовщики обвиняют центральное правительство в отказе защищать интересы рабочих. К акции присоединились и некоторые крестьянские и фермерские объединения.
В ряде регионов страны участники протестов перекрывают железные и автомобильные дороги. В штатах Западная Бенгалия и Керала отмечены столкновения с полицией.
Как отмечают индийские СМИ, забастовка может сказаться на работе городского, междугороднего и железнодорожного транспорта, банковского сектора, страховых компаний, телекоммуникаций. В некоторых районах закрываются школы и другие учебные заведения. В городах закрыты многие магазины, лавки и офисы.
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