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В общенациональной забастовке в Индии принимают участие около 200 млн человек

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Порядка 200 млн человек в Индии принимают участие в общенациональной двухдневной забастовке, которая началась во вторник по призыву ряда общенациональных профсоюзов и левых движений. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лидеров профсоюзов-организаторов акции.

Участники протеста выдвинули лозунги с требованием повышения минимальной оплаты труда и пенсии в различных отраслях промышленности, улучшения социальных условий, рабочих мест для безработной молодежи и ряд других.

Забастовщики обвиняют центральное правительство в отказе защищать интересы рабочих. К акции присоединились и некоторые крестьянские и фермерские объединения.

В ряде регионов страны участники протестов перекрывают железные и автомобильные дороги. В штатах Западная Бенгалия и Керала отмечены столкновения с полицией.

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Как отмечают индийские СМИ, забастовка может сказаться на работе городского, междугороднего и железнодорожного транспорта, банковского сектора, страховых компаний, телекоммуникаций. В некоторых районах закрываются школы и другие учебные заведения. В городах закрыты многие магазины, лавки и офисы.

Индия, забастовка
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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И кто же здесь клоун?

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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

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Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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