Неизвестный напал с ножом на школьников в Пекине: 20 раненых

Мужчина напал с ножом на 20 учеников начальной школы в Пекине. Подозреваемого задержали, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в районе Сичэн около 11:15 по местному времени (04:15 по Киеву). Пострадавших госпитализировали. В результате трое получили тяжелые травмы, однако они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, что это не первый подобный случай. В конце апреля еще один мужчина напал на учащихся средней школы в провинции Шэньси в Китае. В результате погибли девять школьников и еще 12 пострадали.

В конце ноября 2017 года в китайском городе Вэньчан в южной провинции Хайнань пять школьников младших классов получили ножевые ранения. Злоумышленник напал на учеников на улице, его задержали.