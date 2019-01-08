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Трамп в обращении к стране расскажет о «реальной ситуации» на границе с Мексикой

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Трамп в обращении к стране расскажет о «реальной ситуации» на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к стране, которое запланировано на 21:00 по местному времени (05:00 по Киеву среды), расскажет согражданам о том, что в действительности представляет из себя кризис на американо-мексиканской границе. Такое пояснение дал во вторник в интервью телеканалу CBS вице-президент Майкл Пенс.

«Когда президент сегодня вечером выступит с обращением к стране, он изложит американцам, что представляет из себя настоящий гуманитарный кризис, сложившийся на нашей южной границе. За последние несколько месяцев свыше 60 тыс. человек попытались нелегально проникнуть в страну. Однако впервые основную часть от этой цифры составляют семьи и дети без сопровождения», — подчеркнул Пенс. Вместе с тем на прямой вопрос ведущего, объявит ли Трамп о введении чрезвычайного положения в стране, вице-президент не ответил.

«У нас сложился кризис, и нам нужно его разрешить. Пришло время для демократов сесть за стол переговоров, причем не только ради прекращения частичного прекращения работы правительства, но и чтобы разрешить гуманитарный кризис и кризис безопасности», — убежден вице-президент.

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В понедельник Трамп заявил, что во вторник выступит с обращением к стране в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на американо-мексиканской границе. Местные СМИ и эксперты уже выступали с предположением о том, что глава государства во время этой речи может объявить о введении в стране режима ЧП, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Дональд Трамп, Мексика, Майкл Пенс, стена
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Вторник, 8 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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