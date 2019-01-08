Трамп в обращении к стране расскажет о «реальной ситуации» на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к стране, которое запланировано на 21:00 по местному времени (05:00 по Киеву среды), расскажет согражданам о том, что в действительности представляет из себя кризис на американо-мексиканской границе. Такое пояснение дал во вторник в интервью телеканалу CBS вице-президент Майкл Пенс.

«Когда президент сегодня вечером выступит с обращением к стране, он изложит американцам, что представляет из себя настоящий гуманитарный кризис, сложившийся на нашей южной границе. За последние несколько месяцев свыше 60 тыс. человек попытались нелегально проникнуть в страну. Однако впервые основную часть от этой цифры составляют семьи и дети без сопровождения», — подчеркнул Пенс. Вместе с тем на прямой вопрос ведущего, объявит ли Трамп о введении чрезвычайного положения в стране, вице-президент не ответил.

«У нас сложился кризис, и нам нужно его разрешить. Пришло время для демократов сесть за стол переговоров, причем не только ради прекращения частичного прекращения работы правительства, но и чтобы разрешить гуманитарный кризис и кризис безопасности», — убежден вице-президент.

В понедельник Трамп заявил, что во вторник выступит с обращением к стране в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на американо-мексиканской границе. Местные СМИ и эксперты уже выступали с предположением о том, что глава государства во время этой речи может объявить о введении в стране режима ЧП, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.