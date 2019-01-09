В Стамбуле начался синод Вселенского патриархата, на котором «доподпишут» Томос для ПЦУ

Заседание синода Константинопольского патриархата, на котором ожидается подписание всеми его членами Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкови Украины, началось в среду в Стамбуле.

Священный синод традиционно проходит в закрытом для прессы режиме.

Напомним, что Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал, а на следующий день вручил главе Православной церкви Украины Епифанию Томос об автокефалии. Однако он не был подписан членами Синода Вселенского патриархата, для чего документ пришлось вернуть в Стабмул.