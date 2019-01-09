Супрун посоветовала в случае простуды не пить таблетки и не сбивать температуру

Организм человека может без лекарственных средств одолеть простуду с легкими симптомами за 3-5 дней: нужно лишь соблюдать постельный режим и пить много жидкости. Об этом на странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
«Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. В то же время для лечения гриппа или простуды, которая протекает с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач», — написала Супрун.
Она призывает не употреблять таблетки, облегчающие боль в горле или приступы кашля.
«Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчающие кашель — не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние. Температуру взрослым нужно снижать только когда она больше 38,5 градусов. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и не превышать дозу этого лекарства», — подчеркнула Супрун.
Она подчеркнула, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. «Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии. Но такие препараты назначают лишь после анализа крови и обследования у врача. Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Немедленно звоните 103, если появились — одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги », - отметила Супрун.
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