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Супрун посоветовала в случае простуды не пить таблетки и не сбивать температуру

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Супрун посоветовала в случае простуды не пить таблетки и не сбивать температуру

Организм человека может без лекарственных средств одолеть простуду с легкими симптомами за 3-5 дней: нужно лишь соблюдать постельный режим и пить много жидкости. Об этом на странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. В то же время для лечения гриппа или простуды, которая протекает с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач», — написала Супрун.

Она призывает не употреблять таблетки, облегчающие боль в горле или приступы кашля.

«Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчающие кашель — не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние. Температуру взрослым нужно снижать только когда она больше 38,5 градусов. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и не превышать дозу этого лекарства», — подчеркнула Супрун.

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Она подчеркнула, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. «Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии. Но такие препараты назначают лишь после анализа крови и обследования у врача. Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Немедленно звоните 103, если появились — одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги », - отметила Супрун.

Уляна Супрун, простуда
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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