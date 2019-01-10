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СМИ назвали дату презентации складного смартфона Samsung и нового флагмана Galaxy S10

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СМИ назвали дату презентации складного смартфона Samsung и нового флагмана Galaxy S10

В прошлые годы компания Samsung неизменно представляла смартфоны из флагманской серии Galaxy S на барселонской выставке Mobile World Congress (MWC), которая проходит в конце февраля — начале марта. Однако в 2019-м, по сообщению Wall Street Journal, сложившаяся традиция будет нарушена: юбилейную «десятку» покажут 20 февраля — за неделю до начала MWC.

Источники газеты указывают, что мировая презентация новинки состоится одновременно в двух городах: в Сан-Франциско и Лондоне. Затея Samsung понятна: корейцы не хотят, чтобы внимание публики на MWC перетянула другая фирма, а собственное мероприятие поможет им оставить лавры себе.

Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — «складной»). Для Samsung важно анонсировать эту новинку как можно раньше. Компания уже лишилась титула первопроходца: первый серийный смартфон со складным дисплеем FlexPai представила на этой неделе китайская Rouyu в рамках выставки CES 2019 в Лас-Вегасе. Сгибаемое устройство также готовит Huawei, и показать его могут как раз на MWC в конце февраля.

Ожидается, что Samsung представит три модели Galaxy S10: «обычную» с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, а также «облегченную» Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппараты поступят к 8 марта. Все трем моделям обещают «бесконечный» дисплей Infinity-O с отверстием в углу, наличие более точного и надежного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также функцию Powershare, которая позволит подзаряжать другие устройства беспроводным способом (как Huawei Mate 20 Pro).

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«Гнутому» Galaxy F обещают 7,3-дюймовую OLED-панель (2152×1536 пикселей), которую можно будет складывать пополам, следующее поколение процессоров Exynos или Snapdragon и две камеры: основную 12-мегапиксельную и 8-мп на «обложке». За эту модель, по прикидкам аналитиков, Samsung попросит внушительную сумму — не менее $1800.

Samsung
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Четверг, 10 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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