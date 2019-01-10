СМИ назвали дату презентации складного смартфона Samsung и нового флагмана Galaxy S10

В прошлые годы компания Samsung неизменно представляла смартфоны из флагманской серии Galaxy S на барселонской выставке Mobile World Congress (MWC), которая проходит в конце февраля — начале марта. Однако в 2019-м, по сообщению Wall Street Journal, сложившаяся традиция будет нарушена: юбилейную «десятку» покажут 20 февраля — за неделю до начала MWC.
Источники газеты указывают, что мировая презентация новинки состоится одновременно в двух городах: в Сан-Франциско и Лондоне. Затея Samsung понятна: корейцы не хотят, чтобы внимание публики на MWC перетянула другая фирма, а собственное мероприятие поможет им оставить лавры себе.
Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — «складной»). Для Samsung важно анонсировать эту новинку как можно раньше. Компания уже лишилась титула первопроходца: первый серийный смартфон со складным дисплеем FlexPai представила на этой неделе китайская Rouyu в рамках выставки CES 2019 в Лас-Вегасе. Сгибаемое устройство также готовит Huawei, и показать его могут как раз на MWC в конце февраля.
Ожидается, что Samsung представит три модели Galaxy S10: «обычную» с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, а также «облегченную» Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппараты поступят к 8 марта. Все трем моделям обещают «бесконечный» дисплей Infinity-O с отверстием в углу, наличие более точного и надежного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также функцию Powershare, которая позволит подзаряжать другие устройства беспроводным способом (как Huawei Mate 20 Pro).
«Гнутому» Galaxy F обещают 7,3-дюймовую OLED-панель (2152×1536 пикселей), которую можно будет складывать пополам, следующее поколение процессоров Exynos или Snapdragon и две камеры: основную 12-мегапиксельную и 8-мп на «обложке». За эту модель, по прикидкам аналитиков, Samsung попросит внушительную сумму — не менее $1800.
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