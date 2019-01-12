Бюджетный «шатдаун» в США стал самым длинным в истории

Частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, начавшаяся 22 декабря 2018 года, побила предыдущий рекорд по продолжительности и стала самой длинной в истории страны. В полночь на субботу по местному времени (07:00 по Киеву) начался 22-й день нынешнего «шатдауна», как именуют в США такие перебои в работе федеральных органов власти.

Предыдущее сомнительное достижение этого рода продолжительностью в 21 день было зафиксировано в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 — январе 1996 годов. Тогда причиной разногласий стало предложенное Республиканской партией сокращение ассигнований на программы медицинского обеспечения, образования и охраны окружающей среды, против которого возражали демократы во главе с Клинтоном.

В этот же раз камнем преткновения стал проект строительства стены на границе с Мексикой, на котором настаивают республиканцы и президент США Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на это порядка $5,7 млрд, но демократы заявляют, что никогда не одобрят такие расходы.

Выхода из этой тупиковой ситуации пока не просматривается: последняя по времени попытка Трампа договориться с демократами закончилась провалом.

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило в среду, что в случае продолжения «шатдауна» может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, в свою очередь, выразил уверенность в том, что бюджетный кризис, в случае если он затянется на длительный срок, негативно отразится на американской экономике.

Тем временем без финансирования продолжают оставаться девять министерств, в том числе Государственный департамент, министерства сельского хозяйства, торговли, внутренней безопасности, внутренних дел (куда входит Национальная парковая служба), юстиции, финансов, жилищного строительства и городского развития, транспорта, а также целый ряд менее крупных госучреждений. В них в общей сложности трудятся 800 тыс. человек, из которых 380 тыс. отправлены в неоплачиваемый отпуск. Остальные же, чья работа считается критически важной, вынуждены продолжать ходить на нее, но за это им ничего не платят: деньги они получат лишь после того, как «шатдаун» закончится.

Не обошел бюджетный кризис и саму резиденцию президента: из 359 сотрудников на работу разрешено явиться только 156. При этом некоторые помощники главы государства, которых отправили в неоплачиваемый отпуск, не имеют права пользоваться рабочими телефонами и электронной почтой на время своего вынужденного отдыха. Так что они оказались полностью отрезаны от всего, что происходит в администрации.

Даже сотрудники Секретной службы США, отвечающие за безопасность первого лица государства, работают сейчас на одном лишь энтузиазме. Зарплату они не получают.

Одним из ключевых ведомств, затронутых бюджетным кризисом, стал Госдепартамент США. Из приблизительно 75 тыс. его сотрудников около 50 тыс. работают в загранпредставительствах. Как утверждает информационный портал «Вокс», по ним «шатдаун» ударил чуть ли не сильнее всего. Части из них якобы едва удается сводить концы с концами, и им «не хватает денег даже на еду». «Моральный дух упал, потому что мы работаем бесплатно», — рассказал изданию на условиях анонимности один из дипломатов.

Некоторые сотрудники ведомства даже пытаются найти работу на стороне. Так, газета «Вашингтон пост» писала о сотруднице внешнеполитического ведомства США высокого ранга, которой пришлось временно переквалифицироваться в специалиста по женской косметике. Другой кадровый дипломат, как сообщают СМИ, решил открыть свой собственный бизнес и теперь торгует солью для ванн. И это не единичные случаи.