СМИ сообщили о задержании полицией участников акций протеста во Франции

В субботу, 12 января, во Франции задержали 47 участников акций протеста, передает телеканал BFM TV.
По его данным, 30 человек задержали в Париже, еще 17 — в пригороде столицы Франции. ВFM TV отмечает, что часть «желтых жилетов» задержали за незаконное ношение оружия. В свою очередь, Le Figaro со ссылкой на полицию сообщает о 20 задержанных в Париже. При этом, полицейские рассказали Europe 1, что в столице Франции были задержаны 30 человек.
Напомним, что акции протеста начались во Франции в ноябре 2018 года, изначально митингующие выступали против повышения цен на бензин и требовали роста зарплат и социальных выплат. На фоне демонстраций власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо сроком на полгода и согласились увеличить размер минимальной заработной платы.
Позже акцент митингов сместился на недовольство властью, в акциях протеста 5 января в Париже приняли участие 3,5 тыс. человек, 100 из них были задержаны, всего же по стране тогда митинговали около 25 тыс. человек. По словам премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, с начала протестов были задержаны 5,6 тыс. человек.
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