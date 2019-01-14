Товарооборот между РФ и Китаем в 2018 году вырос на 27,1%

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% — до более $107 млрд. Об этом заявил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.
«Таким образом наши страны впервые преодолели показатель в $100 млрд, поставив исторический рекорд, — отметил он, отвечая на пресс-конференции на вопрос агентства ТАСС о показателях российско-китайской торговли в минувшем году. — По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров».
Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил $47,97 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% — до $59,08 млрд.
Как добавил Ли Куйвэнь, главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта — нефть, уголь и пиломатериалы.
Отметим, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд.
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