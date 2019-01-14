Украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что прибыла в понедельник в Москву, чтобы попасть на суд по делу украинских моряков, захваченных РФ в Черном море.

«Прибыла поездом в Москву ... Постараемся попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что с ней приехали четыре члена семей украинских моряков. Во второй половине понедельника, по словам Денисовой, в Москву прибудут другие родственники моряков.

Напомним, что три корабля ВМС Украины 25 ноября были захвачены силой российскими пограничниками, а моряки затем были арестованы российскими судами.