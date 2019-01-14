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Украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

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Украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что прибыла в понедельник в Москву, чтобы попасть на суд по делу украинских моряков, захваченных РФ в Черном море.

«Прибыла поездом в Москву ... Постараемся попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что с ней приехали четыре члена семей украинских моряков. Во второй половине понедельника, по словам Денисовой, в Москву прибудут другие родственники моряков.

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Напомним, что три корабля ВМС Украины 25 ноября были захвачены силой российскими пограничниками, а моряки затем были арестованы российскими судами.

Керченский пролив, Людмила Денисова
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О споре Кейнса и Хайека

Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
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