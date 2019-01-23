Денисова хочет, чтобы РФ передала раненых моряков ВМСУ в «нейтральную» страну для лечения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

«Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира... В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года», — опубликовала текст своего заявления Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук в среду.

Напомним, что 25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли захватили и доставили в Керчь, по факту «нарушения госграницы РФ» возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).