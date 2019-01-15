В США пересчитали экономические потери из-за приостановки работы правительства

Администрация США пересмотрела в худшую сторону оценку потерь американской экономики из-за частичной приостановки работы правительства. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC.
По данным его источников, власти США теперь исходят из того, что из-за приостановки работы правительства из показателей роста экономики США каждую неделю будет вычитаться около 0,1 п. п. Ранее в администрации полагали, что экономический рост в США будет терять 0,1 п. п. лишь каждые две недели.
Изменение связано с существенно большей оценкой экономических потерь в связи с приостановкой работы подрядчиков государственных учреждений, сообщает CNBC. Ранее власти США считали, что данная ситуация затронет непосредственно лишь сотрудников федеральных ведомств — всего около 800 тыс. человек. По данным источников телеканала, если бюджетный кризис в США не удастся урегулировать до марта, то ВВП страны потеряет около 0,5 п. п.
С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.
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